Епіцентр Подоляни втретє стали чемпіонами України з волейболу
У фінальній серії плей-оф команда обірала Епіцентр Подоляни Україна U20
близько 2 годин тому
Фото: Епіцентр Подоляни
Команда Епіцентр Подоляни захистила титул чемпіона України, перемігши у фінальній серії плей-оф Епіцентр Подоляни Україна U20. Підсумковий рахунок серії — 3:0.
У вирішальному третьому матчі чинні володарі трофею здобули вольову перемогу з рахунком 3:2 (25:19, 19:25, 23:25, 25:22, 15:12). Команда поступалася за сетами 1:2, проте виграв на тайбрейку.
Для основної коанди це третє золото національної першості.
Поділитись