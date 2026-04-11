Україна вдруге поспіль зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Переможне третє очко у матчевій зустрічі принесли сестри Кіченок
близько 3 годин тому
Фото: ВТУ
Жіноча збірна України з тенісу вдруге поспіль кваліфікувалася до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.
Переможне третє очко у матчевій зустрічі принесли Людмила та Надія Кіченок, які обіграли польську пару Мая Хвалінська / Мартина Кубка — 7:5, 6:7 (7:4), 6:3.
Останній одиночний поєдинок між Олександрою Олійниковою та Ліндою Клімовічовою вже не вплине на загальний результат.
Фінальний турнір пройде у вересні в китайському Шеньчжені.
Світоліна — про мотивацію грати за Україну: «Спорт об’єднує нас як країну».
