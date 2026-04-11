Гол Антюха приніс Металісту 1925 перемогу над Динамо
Біло-сині зазнали другої поразки поспіль
близько 1 години тому
Київське Динамо у виїзному поєдинку програло Металісту 1925. Це друга поразка поспіль для команди Ігоря Костюка.
У першому таймі кияни не реалізували кілька моментів — голкіпер господарів Варакута відбив удари Шапаренка та Ярмоленка. Долю матчу вирішив епізод у другому таймі — Антюх після скидки Когута приніс перемогу харків'янам.
УПЛ. 23-й тур
Гол: Антюх, 78
Динамо залишається на четвертому місці з 41 очком. Металіст 1925 посідає п'яту сходинку, маючи в активі 38 балів.
