Визначені чвертьфінальні пари Кубка України – минулорічні фіналісти вже вилетіли з турніру
8 команд продовжать боротьбу за трофей
близько 1 години тому
У Кубку України з волейболу серед чоловічих команди завершилися матчі стадії 1/8 фіналу.
До 8 найкращих потрапили Житичі-Полісся, Поліція охорони, Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни, Збірна України U18 - Академія Епіцентр, Епіцентр-Подоляни, Метеор-Інваспорт, Решетилівка та Локомотив 1945. Відзначимо виліт минулорічних фіналістів МХП-Ладижина від представників Полтавщини.
Кубок України. 1/8 фіналу
Контіненталь – Житичі-Полісся 2:3
Поліція охорони – Столична-НУБІП 3:1
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Поділля 3:0
Збірна U-18 - Академія Епіцентр – ХНУ Повітряних сил ім. Івана Кожедуба (Харків) 3:2
Епіцентр-Подоляни– ВК Патріот-Амбер 3:0
МСК Дніпро – Метеор-Інваспорт 2:3
Решетилівка – МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос 3:0
Решетилівка-2 – Локомотив 1945 0:3
Чвертьфінальні пари:
Житичі-Полісся – Поліція охорони
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Збірна U-18 - Академія Епіцентр
Епіцентр-Подоляни – Метеор-Інваспорт
Решетилівка – Локомотив 1945
Нагадаємо, що Олег Плотницький з Перуджею став переможцем клубного чемпіонату світу.