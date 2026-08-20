Сергій Разумовський

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак оптимістично оцінює готовність команди до чемпіонату Європи-2026. За його словами, українки підходять до старту турніру без проблем зі здоров’ям. Його слова передає «Суспільне Спорт».

Я вважаю, що команда підготовлена до турніру. Наразі, на щастя, у нас немає жодних проблем зі здоров'ям дівчат. Усі вони готові тренуватися та грати. Турнір дуже тривалий, тому нам потрібно тримати їх усіх свіжими та готовими до гри. Що стосується тактичної частини, думаю, ми також готові до першого суперника — збірної Болгарії. Ми вже провели розбори з командою, пояснили їм усі наші тактичні напрацювання та що ми хочемо здобути в цьому матчі. Тож, гадаю, дівчата справді вмотивовані та підготовлені до цієї гри. Якуб Глушак

Чемпіонат Європи стане головним жіночим волейбольним турніром сезону. Збірна України вп’яте поспіль виступить у фінальній частині континентальної першості та намагатиметься втретє поспіль пробитися до плейоф.

Перший поєдинок збірна України проведе проти Болгарії у п’ятницю, 21 серпня. Початок зустрічі запланований на 18:00.