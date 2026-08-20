Розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на ЧЄ-2026
Першу гру синьо-жовті проведуть 21 серпня проти Болгарії
Фото: en.volleyballworld.com
Жіноча збірна України з волейболу дізналася розклад матчів групового етапу чемпіонату Європи-2026, який пройде з 21 серпня до 6 вересня в Азербайджані, Туреччині, Чехії та Швеції.
Українки зіграють у групі В у чеському Брно. Суперники — Чехія, Австрія, Сербія, Болгарія та Греція.
Календар матчів збірної України:
21 серпня, 18:00 — Болгарія – Україна
22 серпня, 17:00 — Україна – Греція
24 серпня, 17:00 — Україна – Австрія
25 серпня, 20:00 — Чехія – Україна
27 серпня, 17:00 — Україна – Сербія
З Дорсман, Даньчак та Міленко. Жіноча збірна України з волейболу назвала склад на Євро-2026.