Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу дізналася розклад матчів групового етапу чемпіонату Європи-2026, який пройде з 21 серпня до 6 вересня в Азербайджані, Туреччині, Чехії та Швеції.

Українки зіграють у групі В у чеському Брно. Суперники — Чехія, Австрія, Сербія, Болгарія та Греція.

Календар матчів збірної України:

21 серпня, 18:00 — Болгарія – Україна

22 серпня, 17:00 — Україна – Греція

24 серпня, 17:00 — Україна – Австрія

25 серпня, 20:00 — Чехія – Україна

27 серпня, 17:00 — Україна – Сербія

З Дорсман, Даньчак та Міленко. Жіноча збірна України з волейболу назвала склад на Євро-2026.