Олег Шумейко

Виконком Міжнародної федерації волейболу 12 грудня дозволив спортсменам з росії та білоруса брати участь на молодіжних юнацьких змаганнях з власною символікою. Представники країн-агресорок матимуть змогу виступати на змаганнях з 1 січня 2026 року під національним прапором, з власними гімном та символікою.

Також у заяві на офіційному сайті FIVB йдеться про наступне:

FIVB залишається глибоко стурбованою триваючою війною в Україні та засуджує всі форми насильства. Ми сподіваємося на якомога швидше досягнуте мирного врегулювання та продовжуємо надавати підтримку українській волейбольній спільноті через програму FIVB Volleyball Empowerment.

Нагадаємо, що Епіцентр-Подоляни вийшли до 1/8 фіналу Кубка Виклику.