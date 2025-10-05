Володимир Кириченко

Помічник президента росії, голова наглядової ради ВФВ Микола Патрушев заявив, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) готові повернути росію на міжнародну арену. Однак це рішення відкладається через тиск з боку МОК.

Наводить слова Патрушева ТАСС із посиланням на телеканал Росія-1.

«Хочу зазначити, що у нас дуже добрі стосунки з Міжнародною федерацією волейболу, наша федерація там представлена ​​дуже серйозно. Керівництво міжнародних організацій каже: «Ми б із задоволенням прийняли росію як один із гравців». Для них це цікаво, тому що їм теж потрібно, щоб змагальність підвищувалася, поки що багато залежить від Міжнародного олімпійського комітету. Отже, міжнародні федерації перебувають під їх тиском і самі не в змозі прийняти рішення, але вони готові».

Зазначимо, що російські збірні та клуби не беруть участь у міжнародних змаганнях з 2022 року.

