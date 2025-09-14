Головний тренер збірної Бельгії з волейболу Емануеле Заніні в інтерв’ю Суспільне Спорт підбив підсумки матчу з Україною на чемпіонаті світу-2025:

Без сумніву, ми добре підготувалися до гри як тактично, так і психологічно. Були зосереджені і розпочали гру дуже добре. Але не треба забувати, що у нас були дуже «голодні» гравці, деякі з них, як-от наш ліберо, ніколи не грав на міжнародних турнірах. Це для нього уперше, і йому було непросто. Гадаю, ми зіграли дуже добре і заслужили на перемогу 3:0 за сетами.

Що ми знаємо про Україну? Буквально все. Впродовж місяця готувалися до них: тактично, до деталей та інших речей. І гравці досить розумно реалізували більшість тактичних та технічних речей, які ми готували. Це було одним з ключових моментів гри.

У перших двох сетах ми майже не помилялися під час атак і подач. Але у третій партії ми почали потроху втрачати концентрацію. Проте після одного з таймаутів гравці зрозуміли цей момент і почали заново, бо головною темою було «закрити» цю гру. Вони це чудово зрозуміли.

Цілі на турнір? Пройти груповий етап, а далі залежатиме все від низки чинників. Але межі немає. Мета — пройти далі, але це лише перший матч.