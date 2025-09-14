Олег Шумейко

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про матч з Бельгією на старті чемпіонату світу-2025.

Про важливість першої гри на ЧС

Це була одна з найважливіших ігор на цьому турнірі. Навіть немає що коментувати, бо вони нас знищили в усіх елементах: прийом, подача, блок, атака. Вони нас кругом обіграли. Тут немає чого коментувати.

Про перебіг матчу проти Бельгії

Ні (ми не змусили їх помилятися). Вони виконували свою подачу, вийшли просто робили свою подачу, тиснули блоком, а ми нічого не могли з цим зробити. Початок розіграшів ні про що не говорить, говорить результат. А він негативний.

Я не бачив, чим ми можемо їх обіграти. Абсолютно, нічим. Вони нас обіграли в абсолютно усіх елементах.

Про найрезультативнішого гравця матчу Ферре Реггерса

Реггерс? Я б сказав, що нам не вдалося нікого зупинити. Догравальники, атакувальні гравці – все виходило в них, вони все забивали.

Про готовність збірної України до чемпіонату світу

Чи є цей матч показником готовності? Напевне, є показником нашої готовності, бо це був один з основних матчів. Ми абсолютно вийшли не готові, чому – будемо розбиратися, але, як на мене, вже немає, чого розбиратися. Далі Алжир та Італія, а Італія – одна з найсильніших команд. Шанси є, але вони зовсім мінімальні.

Про сенсаційні результати на старті ЧС-2025

Апсети на цьому ЧС? Португальці обіграли кубинців, фіни з аргентинцями 2:0 вели, трішки їм не вистачило. Туреччина обіграла Японію 3:0 без шансів. Наш матч проти Італії? Це надії, але не знаю. Будемо виходити грати у волейбол, боротися, руки ніхто не опускаємо, але всі розуміють: це був важливий матч для нас.

Наступний матч на чемпіонаті світу з волейболу Україна проведе проти Алжиру у вівторок, 16 вересня, о 09:00 за київським часом.