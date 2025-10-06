Головний тренер збірної Польщі виступає за ліквідацію НАТО
Нікола Грбич вважає, що Сербія мала право відстоювати свої території
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної Польщі з волейболу серб Нікола Грбич в коментарі Przeglad Sportowy поділився думками про історію Сербії та збройні конфлікти на Балканах.
«Це складна тема. Я знаю, що серби ніколи не починали війни, щоб захопити територію, яка не була їхньою».
Тренер наголосив, що Сербія завжди захищала свої землі від Болгарії, Німеччини, Туреччини, Австро-Угорщини, але, на його думку, сербів сприймають як «найгірших» порівняно з хорватами чи мусульманами.
Коментуючи бомбардування Белграда в 1999 році, Грбич висловив сумніви щодо необхідності існування НАТО, вважаючи, що альянс використовував атаки, щоб довести свою важливість.
Також він додав, що сподівається на зміну негативного сприйняття сербів у світі в майбутньому.
Нагадаємо, Польща здобула бронзу чемпіонату світу з волейболу.