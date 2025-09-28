Польща здобула бронзу чемпіонату світу з волейболу
Червоно-білі обіграли Чехію в матчі за третє місце
близько 17 годин тому
Збірна Польщі з волейболу стала бронзовим призером чемпіонату світу 2025 року. У матчі за третє місце команда перемогла Чехію з рахунком 3:1.
Команда Польщі була фаворитом матчу і від самого початку заволоділа перевагою, вигравши перший сет. Однак, в другому чехи дали спротив і перемогли з перевагою в два очки.
Польща попри серйозний спротив виграла два вирішальні сети і святкувала перемогу.
Чемпіонат світу-2025. Матч за 3-тє місце
Чехія – Польща – 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 21:25)
