Олег Шумейко

Головний тренер жіночої команди України Якуб Глушак поділився з Суспільне Спорт очікуваннями від виступу підопічних у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги:

Усі чотири збірні, які потрапили до Фіналу чотирьох, грали найрівніше і заслужено там опинилися. Справжню силу усіх команд побачимо уже в Швеції. Зараз нема різниці, з ким ми могли би зіграти перший матч там, зарано про це говорити. Я переконаний, що з нашого боку матч проти Швеції буде зовсім іншим. Будемо психологічно готові до нього, будемо знати, на що можна очікувати, як реагувати на різні ситуації на майданчику.

Про потенційні зміни у складі:

Від травня працюємо разом, ще відтоді знайшли взаєморозуміння. Уже розуміємо, що очікувати один від одного. Зміни у складі на наступні поєдинки можливі, адже завжди є фактор травм. Мабуть, хтось ще долучиться до тієї групи, що готуватиметься до чемпіонату світу. Але ті 14 дівчат, які зараз змагаються в цьому турнірі, мають бути в тренувальному таборі і перед наступними змаганнями.

Про боротьбу за місце у Лізі націй:

Вдалий виступ у Золотій Євролізі допоміг нам покращити позицію в світовому рейтингу. В один момент навіть були на 14-й позиції, це нас дуже тішило. Але поразка Швеції забрала багато очок у нашому рейтингу. Тому до кінця року мусимо серйозно ставитись до кожного сету, бо якщо хочемо зіграти в Лізі націй, то треба берегти ці очки.

Є багато збірних, які звично грають у цьому турнірі, вони також цього прагнутимуть. Видно, що є прогрес у цій нашій роботі, треба довести її до завершення.

Нагадаємо, що на груповому етапі українки виграли 5 з шести матчів.