Олег Шумейко

Центральний блокуючий збірної України з волейболу Олександр Коваль висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про виступ «синьо-жовтих» у Лізі націй.

Про результати третього тижня та невихід у Фінал восьми Ліги націй

Ми все зробили, аби не проходити далі, тому тут немає чого виправдовуватися. Так вийшло, що ми до цього тижня підійшли у такій формі, не найкращій. Але будемо рухатися далі: в нас є попереду чемпіонат світу, будемо до нього готуватися. Ми були трохи емоційно виснажені протягом тижня, в цьому компоненті не вистачило нам. Фізично почувалися добре.

Про перебіг матчу проти Канади

У нас на кожну команду є своя тактика. Ми намагаємося зробити все найкраще. Сьогодні так само віддалися на всі 100, але цього було недостатньо. Не знаю, напевно, нервозність дала про себе знати. Для нас це була дуже важлива гра, для них – не вирішувала нічого.

Так, на характері (дотиснули в другій партії). В принципі, ми старалися не помилятися і робити свою роботу, але в таких іграх кожна команда робить найкраще, що може і на що наразі здатна. Такий результат – програли, і немає чого виправдовуватися.

Про третій сет та п'ять помилок на подачах на «більше-менше»

Ми програли, бо не подавали свої подачі у дуже відповідальний момент. Думаю, всі розуміють: аби це зробити, треба мати характер – можливо, трохи деякі гравці підсіли. Це кінець сету був, але ми мали вигравати його ще раніше. Мали набирати очки, більшу різницю створювати. Такий результат.

Про результативність блоків

Було важко, (але), в принципі, вони робили те, до чого ми були готові. Це такий матч, в якому вирішується, на чиєму боці фарт. Цього тижня – не на нашому. Особливо сьогодні були такі моменти, коли могло пощастити трохи більше.

Підсумки дебюту в Лізі націй

Ми точно не вилетіли і будемо продовжувати далі. Провели, на мій погляд, три дуже хороші ігрові тижні. Показали, що ми сильні, можемо нав'язувати свою гру світовим командам, з нами рахуються, знають, хто такі українці. Це ми намагалися зробити на цих змаганнях.

Це величезний (особистий) досвід, який у чемпіонаті України не зможеш отримати. У нас на заміні старалися всі максимально допомогти команді, зробити все у своїх силах. Намагався зробити те, що можу, і дати команді свій максимум.

Нагадаємо, що жіноча команда України виступить у Лізі націй-2026.