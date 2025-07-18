Зв’язуючий збірної України з волейболу Юрій Синиця підбив в інтерв’ю Суспільне Спорт підсумки матчу Ліги націй з Італією:

Була гарна гра, було дуже близько, але ми програли. Зараз вийшли на такий рівень, що для нас це незадовільний результат. Розраховували на перемогу. Було дуже близько, але трішки не вистачило.

Італія – одна з найкращих команд світу, чемпіони світу. Десь у цих дрібницях (програли): хтось вийшов і виконав (успішно) подачу. У цьому й різниця наразі.

Дуже добре (що здобули очко). Гадаю, що ми можемо бути задоволені. Дякую вболівальникам.