Олег Шумейко

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про виступ команди у Лізі націй:

З кожним матчем ми еволюціонуємо. Можливо, завтра або післязавтра еволюція продовжиться. Це нормальна ситуація.

Про включення до заявки центрального блокувальника Челеняка

Він дуже добре тренувався цього тижня: у нападі, на блоці та подачі. Для майбутнього збірної України це дуже важливий гравець. Він молодий, але на майбутнє – дуже важливий.

Про збереження місця у Лізі націй на наступний сезон

Це дуже важливі змагання для всіх збірних. Відбір на Олімпіаду відбувається за рейтингом, важливо покращувати позиції. Зараз важливо (виграти) ще один чи два матчі, аби відібратися до Фіналу восьми.

Нагадаємо, що 18 липня українці зіграють у ЛН-2025 з національною командою Сербії. Трансляція матчу Україна – Сербія.