Олег Шумейко

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано в інтерв’ю lb.ua підбив підсумки виступу команди у Лізі націй:

Мене вразив рівень гри проти Бразилії. Матчі проти США та Куби були дуже важливими. Хлопці викладалися і врешті здобули перемогу. Ми дуже добре працювали. Ці перемоги – це все результат інтенсивних тренувань. Вдячний хлопцям і щиро вражений тим, як команда зіграла проти Бразилії: вони билися за кожне очко. Я бачив, як вони хочуть перемогти. Задоволений нашим 14-м місцем у світовому рейтингу.

Команда, яка зараз йде 14-ю в рейтингу FIVB, досягла дев'ятого місця в Лізі націй. Ми ділимо сьоме місце (у Куби, Ірану, Болгарії, США й Аргентини теж по шість перемог, але Куба й змогла відібратися в плей-оф завдяки більшій кількості очок). Це історичний результат. Україна – це команда-відкриття в Лізі націй.

Про третій ігровий тиждень:

Суперники грали краще. Річ не лише в тому, що Україна хотіла перемогти. На такому рівні кожен суперник грає дуже добре. Скільки разів Україна перемагала Сербію та Канаду за останні чотири-вісім років? Завжди? Ніколи? Іноді?

Мене вразила вся команда. Це була команда, яка виділялася, яка грала й боролася.

Нагадаємо, що жіноча команда України отримала запрошення до Ліги націй.