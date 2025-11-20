Олег Шумейко

Український дует Тетяни Лазаренко та Дар’ї Романюк завершив виступи на чемпіонаті світу-2025 з пляжного волейболу.

«Синьо-жовті» у 1/8 фіналу плей-оф поступилися лідеркам світового рейтингу бразилійкам Тамелі та Вікторії. Відзначимо, що тандеми зустрічалися на груповому етапі – тоді також південноамериканки виявилися сильнішими завдяки перемозі на тай-брейку.

Чемпіонат світу-2025. 1/8 фіналу

Тамела / Вікторія – Лазаренко / Романюк 2:1 (21:18, 11:21, 15:8)

Відзначимо, що Лазаренко та Романюк посіли дев’яту позицію на ЧС-2025. Це найкращий результат України на планетарних першостях. Ще один український дует Валентина Давідова та Ангеліна Хміль фінішували 17-ми.