Історичний результат для України. Лазаренко та Романюк завершили виступи на чемпіонаті світу
Українки вдруге на турнірі поступилися лідеркам світового рейтингу
близько 20 годин тому
Український дует Тетяни Лазаренко та Дар’ї Романюк завершив виступи на чемпіонаті світу-2025 з пляжного волейболу.
«Синьо-жовті» у 1/8 фіналу плей-оф поступилися лідеркам світового рейтингу бразилійкам Тамелі та Вікторії. Відзначимо, що тандеми зустрічалися на груповому етапі – тоді також південноамериканки виявилися сильнішими завдяки перемозі на тай-брейку.
Чемпіонат світу-2025. 1/8 фіналу
Тамела / Вікторія – Лазаренко / Романюк 2:1 (21:18, 11:21, 15:8)
Відзначимо, що Лазаренко та Романюк посіли дев’яту позицію на ЧС-2025. Це найкращий результат України на планетарних першостях. Ще один український дует Валентина Давідова та Ангеліна Хміль фінішували 17-ми.