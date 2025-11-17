Олег Шумейко

Українські пари завершили виступи на груповому етапі чемпіонаті світу-2025 з пляжного волейболу.

У групі A Тетяна Лазаренко та Дар’я Романюк поступилися лідеркам світового рейтингу бразилійкам Тамелі та Вікторії 1:2 (21:19, 15:21, 14:16). Відзначимо, що у всіх трьох партіях «синьо-жовті» мали суттєву перевагу, але зуміли довести до переможного результат тільки у першій партії.

У квартеті B Валентина Давідова та Ангеліна Хміль поступилися другим у рейтинг-листі FIVB Карол Сальґаду та Ребецці 0:2 (17:21, 15:21).

Нагадаємо, що завдяки двом перемогам у групі обидва українських тандеми виступлять у плей-оф ЧС-2025.