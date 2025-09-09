Календар матчів збірної України на чемпіонаті світу-2025
У групі F «синьо-жовті» зіграють з Італією, Бельгією та Алжиром
Фото: Volleyball World
З 12 по 28 вересня на Філіппінах пройде чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків.
Збірна України потрапила до групи F, матчі якої пройдуть у Кесон-Сіті. У квартеті «синьо-жовті» зіграють з Бельгією, Алжиром та Італією.
Розклад матчів збірної України на ЧС-2025:
14 вересня
Україна – Бельгія о 09:00 за київським часом
16 вересня
Україна – Алжир о 09:00 за київським часом
18 вересня
Італія – Україна о 16:30 за київським часом