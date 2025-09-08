Збірна України оголосила остаточний склад на чемпіонат світу-2025
Всього у заявку потрапили 14 гравців
близько 1 години тому
Чоловіча збірна України з волейболу визначилася з остаточним складом на чемпіонат світу-2025. Повідомляє Суспільне Спорт.
Склад збірної України:
Пасуючі: Віталій Щитков, Юрій Синиця
Догравальники: Ілля Ковальов, Дмитро Янчук, Тимофій Полуян, Євген Кісілюк
Діагональні: Василь Тупчій, Данило Уривкін
Центральні блокувальники: Юрій Семенюк, Валерій Тодуа, Олександр Коваль, Максим Дрозд
Ліберо: Олександр Бойко, Ярослав Пампушко
До складу повернувся центральний блокувальник Максим Дрозд, який пропустив Лігу націй через травму. Також у заявку потрапив діагональний Данило Уривкін.
На груповому етапі світової першості українська збірна проведе матчі 14, 16 та 18 вересня.
