Збірна України перемогою завершила підготовку до чемпіонату світу-2025
Українці втретє поспіль обіграли команду Катару
41 хвилину тому
Фото: Volleyball World
Чоловіча команда України з волейболу у рамках підготовки до чемпіонату світу провела третій контрольний матч зі збірною Катару.
За домовленості сторін було зіграно 4 партії. Як і у попередніх іграх, перемогу здобули «синьо-жовті».
Товариський матч
Катар – Україна 1:3 (21:25, 26:28, 15:25, 27:25)
Україна: Семенюк (8), Щитков (4), Ковальов (14), Тодуа (5), Тупчій (7), Янчук (5), Бойко (л) - старт; Синиця (6), Уривкін (8), Коваль (6), Полуян (10), Пампушко (л)
Нагадаємо, на світовій першості українці виступатимуть у групі F, де їхніми суперниками стануть збірні Італії, Бельгії та Алжиру.