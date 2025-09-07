Жіноча збірна Італії з волейболу — чемпіон світу-2025
У фіналі італійки обіграли національну команду Туреччини
близько 1 години тому
Фото: volleyballworld
Жіноча збірна Італії з волейболу здобула перемогу у фіналі чемпіонату світу-2025 року, обігравши Туреччину з рахунком 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).
Бронзові нагороди виборола збірна Бразилії, яка у матчі за третє місце перемогла Японію – 3:2 (25:11, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16).
Турнір проходив з 22 серпня по 7 вересня у чотирьох містах Таїланду: Бангкок, Накхонратчасіме, Чіангмай та Пхукет.
Італія перемогла Бразилію і вийшла у фінал чемпіонату світу-2025.
Поділитись