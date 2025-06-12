Капітан збірної США після поразки зізнався, що найкраще у збірній України
Дагостіно відзначив тиск «синьо-жовтих» з подачі
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
Капітан та ліберо збірної США з волейболу Кайл Дагостіно прокоментував в інтерв’ю Суспільне Спорт поразку від національної команди України на старті Ліги націй:
Україна чинила на нас чимало тиску. Вони дуже високі. Так, як вони подають – це створювало проблеми для нас.
Що вразило найбільше? Їхня подача – це найкраще. Коли ви програєте 0:2, то дуже важко повернутися у матч. Ми намагалися це зробили, але було складно.
Наступний матч у Лізі націй «синьо-жовті» проведуть 13 червня – суперником буде збірна Куби.