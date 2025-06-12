Капітан та ліберо збірної США з волейболу Кайл Дагостіно прокоментував в інтерв’ю Суспільне Спорт поразку від національної команди України на старті Ліги націй:

Україна чинила на нас чимало тиску. Вони дуже високі. Так, як вони подають – це створювало проблеми для нас.

Що вразило найбільше? Їхня подача – це найкраще. Коли ви програєте 0:2, то дуже важко повернутися у матч. Ми намагалися це зробили, але було складно.