Олег Шумейко

Чоловіча команда України з волейболу у першому в історії матчі у Лізі націй обіграла бронзового призера Парижу-2024 збірну США.

Якщо говорити про компоненти, то «синьо-жовті» домінували за атаками (40-33) та ейсами (5-3), але поступилися за результативними блоками (6-8). Найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний українців Василь Тупчій, який набрав 16 очок – 12 в атаці, 1 на блоці та 3 на подачі.

Ліга націй. 1-й тур

Україна – США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Відзначимо, що це була тільки друга офіційна зустріч колективів. На чемпіонаті світу-1998 американці переграли українців на тай-брейку. Варто зазначити, що представники США на перший тур приїхали далеко не у найсильнішому складі, проте завдання забирати очки з суперником будь-якого рівня для українців ніхто не відміняв. До того ж приємний бонус у вигляді 17.64 рейтингових балів.

Наступний матч у Лізі націй «синьо-жовті» проведуть 13 червня – суперником буде збірна Куби.