Олег Шумейко

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про перемогу над Алжиром та висловився про матч на чемпіонаті світу-2025 з Італією:

Сподіваюся, що задовольнили всіх вболівальників, які люблять волейбол. 3:0, перемога, це важливо. А неважливо, як команда себе почуває, як вигризає очко за очком навіть у такому протистоянні. Але є перемога, сподіваюся, всі задоволені.

Реакція на соцмережі? Провокаційне питання, можна дуже багато на цю тему говорити. А ви думаєте, що ця перемога не матиме негативної критики? Буде завжди, і є вона. Просто наші люди не вміють вболівати та тішитися, а також приймати поразки. Це спорт, ми теж люди. Ми, спортсмени, у нас теж подекуди не виходить на майданчику, але у людей, які працюють на роботі, теж не завжди все виходить, так? Треба вміти критикувати і сприймати всі ситуації, які відбуваються у світі.

Про гру з Італією:

Ніхто голову та руки не опускає. Будемо передивлятися передусім нашу гру, яку ми з ними провели, що у нас проти них виходили. Переглядатимемо, як вони тут грали, бо не всі гравці приїхали з того складу, який проти нас грав. Спробуємо нав'язати свою гру, показати гарну гру на подачі, зробити кілька монстерблоків. Хлопці жартували, що треба з'їсти пасту перед грою.

Відзначимо, що матч Італія – Україна відбудеться 18 вересня. Початок – о 16:30 за київським часом.