Збірна України з волейболу перше перемогла на чемпіонаті світу-2025. Синьо-жовті перемогли команду Алжиру з рахунком 3:0.

Після гри лідер команди Василь Тупчій в інтерв’ю «Суспільному» прокоментував перемогу в другому турі.

«Класно працювала подача, блок. Досить легко грати, завдяки цьому перемогли. Післязавтра Італія, надзвичайно важкий суперник, але робитимемо все, що в наших силах.

Про який настрій після Бельгії можна говорити — звісно, всі були засмучені. Плюс величезна критика у соціальних мережах — це негативно впливає. Намагаємося виправити це і рухатися далі.

11 очок на подачі? Напевно, ще ніколи не вдавалося стільки подати, навіть на тренуваннях. Звісно, це не той суперник, але 11 подач поспіль — це приємно, якесь невеличке моє досягнення, рекорд. Радіємо навіть таким невеликим перемогам.

Гра на блоці? Завдяки агресивній подачі і на блоці легше працювати. Коли немає агресивної подачі, то і блоку важко працювати.

Ситуація у турнірній таблиці? Звісно, якби наступним суперником була не Італія, то шансів було б більше. Вони, звісно, є, будемо виходити та робити все, що можемо. Але Італія — це Італія, що буде — я не знаю. Чи допоможе ця гра проти Алжиру перед Італією? Я б не сказав, що був психологічний тиск навіть перед Бельгією. Будь-яка перемога додає впевненості, це важливо, незалежно від того, який суперник».