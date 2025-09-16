Тупчій після перемоги над Алжиром: «Будь-яка перемога додає впевненості»
Лідер збірної України з волейболу прокоментував першу звитягу на ЧС-2025 та рекорд із 11 подач поспіль
близько 1 години тому
Збірна України з волейболу перше перемогла на чемпіонаті світу-2025. Синьо-жовті перемогли команду Алжиру з рахунком 3:0.
Після гри лідер команди Василь Тупчій в інтерв’ю «Суспільному» прокоментував перемогу в другому турі.
«Класно працювала подача, блок. Досить легко грати, завдяки цьому перемогли. Післязавтра Італія, надзвичайно важкий суперник, але робитимемо все, що в наших силах.
Про який настрій після Бельгії можна говорити — звісно, всі були засмучені. Плюс величезна критика у соціальних мережах — це негативно впливає. Намагаємося виправити це і рухатися далі.
11 очок на подачі? Напевно, ще ніколи не вдавалося стільки подати, навіть на тренуваннях. Звісно, це не той суперник, але 11 подач поспіль — це приємно, якесь невеличке моє досягнення, рекорд. Радіємо навіть таким невеликим перемогам.
Гра на блоці? Завдяки агресивній подачі і на блоці легше працювати. Коли немає агресивної подачі, то і блоку важко працювати.
Ситуація у турнірній таблиці? Звісно, якби наступним суперником була не Італія, то шансів було б більше. Вони, звісно, є, будемо виходити та робити все, що можемо. Але Італія — це Італія, що буде — я не знаю. Чи допоможе ця гра проти Алжиру перед Італією? Я б не сказав, що був психологічний тиск навіть перед Бельгією. Будь-яка перемога додає впевненості, це важливо, незалежно від того, який суперник».
Нагадаємо, в першому турі групового етапу Україна поступилася Бельгії (0:3).