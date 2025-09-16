Олег Гончар

Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з волейболу-2025. У другому турі групового етапу в групі F синьо-жовті розгромили Алжир з рахунком 3:0.

У першому сеті команди йшли нарівні, але в середині Україна вирвалася вперед та довела партію до перемоги — 25:17.

Другий сет запам'ятався тим, що українці домінували з початку, зробивши ривок та завершили партію 25:12. У наступному сеті, який став фінальним, Україна виграла ще впевненіше.

Найрезультативнішим став Дмитро Янчук (18 очок), також відзначилися Василь Тупчій (12) та Юрій Семенюк (11).

Після поразки від Бельгії (0:3) у першому турі Україна зберігає шанси на плей-оф. Наступний матч буде проти чинного чемпіона Італії.

Україна — Алжир — 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)