Чоловіча збірна України з волейболу завершила товариський турнір у Таллінні поразкою від господарів майданчика. Українці виграли перші дві партії, однак не змогли довести матч до перемоги та поступилися Естонії з рахунком 2:3 – 25:20, 25:20, 35:37, 25:27, 13:15.

Українська команда впевнено розпочала зустріч і швидко захопила ініціативу. У перших двох сетах синьо-жовті діяли ефективніше в атаці, краще використовували свої нагоди та двічі перемогли з однаковим рахунком 25:20.

Для загальної перемоги українцям залишалося виграти лише одну партію. Однак третій сет став найдовшим і найнапруженішим у матчі. Команди кілька разів обмінювалися перевагою, а для визначення переможця їм знадобилося значно більше за стандартні 25 очок. У підсумку Естонія вирвала перемогу – 37:35.

Четверта партія також завершилася на користь господарів майданчика. Українці мали шанси поставити крапку в матчі, однак естонська команда краще провела кінцівку та виграла сет із рахунком 27:25.

На тайбрейку боротьба тривала до останніх розіграшів. Україна намагалася повернути контроль над грою, проте Естонія зуміла зберегти мінімальну перевагу та завершила вирішальну партію перемогою 15:13. Таким чином, господарі турніру здобули загальну перемогу з рахунком 3:2.

Найрезультативнішим гравцем збірної України став Василь Тупчій. Діагональний приніс команді 23 очки. Важливим елементом гри українців була подача – команда виконала 13 ейсів. Водночас синьо-жовті припустилися 28 помилок під час подач.

Турнір у Таллінні став для України заключним етапом підготовки до чемпіонату Європи 2026 року. У його межах українці спочатку перемогли Латвію – 3:1, а потім упевнено здолали Словаччину – 3:0. Завершити змагання перемогою над Естонією не вдалося.

Загалом у серії контрольних матчів перед чемпіонатом Європи збірна України також обіграла Фінляндію. Щоправда, у попередній неофіційній зустрічі з фіннами українці зазнали поразки.

Після завершення турніру в Таллінні команда вирушає безпосередньо до Болгарії. Саме там відбудеться чемпіонат Європи серед чоловічих збірних. Перші матчі континентальної першості заплановані на середу, 9 вересня. Збірна України розпочне виступ на турнірі в четвер, 10 вересня.