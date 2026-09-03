Сергій Разумовський

Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу в першому матчі товариського турніру в Таллінні. У межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 року українці обіграли національну команду Латвії – 3:1.

Поєдинок на арені Калев завершився з рахунком 25:18, 22:25, 25:18, 25:23. Українські волейболісти впевнено розпочали зустріч і виграли першу партію з перевагою у сім очок.

У другому сеті латвійці змогли нав’язати боротьбу та скористалися помилками української команди. У результаті Латвія зрівняла рахунок за партіями – 1:1.

Після цього збірна України знову перехопила ініціативу. Третю партію підопічні Рауля Лосано виграли 25:18, а в четвертому сеті провели напружену кінцівку й довели матч до перемоги – 25:23.

В іншому поєдинку стартового ігрового дня товариського турніру зустрінуться господарі змагань Естонія та Словаччина.

Наступний матч українська збірна проведе 4 вересня проти Словаччини. Завершить виступи в Таллінні команда поєдинком з Естонією, який відбудеться 5 вересня.

Турнір у столиці Естонії є одним із заключних етапів підготовки України до чемпіонату Європи. На континентальній першості українці виступатимуть у групі B. Їхніми суперниками стануть Польща, Болгарія, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловічих команд проходитиме з 9 до 27 вересня в Софії, Болгарія.

Раніше стало відомо, що догравальник збірної України Ілля Ковальов пропустить Євро-2026.