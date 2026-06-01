Хто зіграє в Лізі націй? Оголошено склад збірної України
Названо прізвища волейболісток, що ввійшли до заявки
близько 1 години томуПідписатися в
Збірна України з волейболу (жінки). Фото: Strikwerda Fotografie
Збірна України оголосила остаточну заявку на стартовий тиждень жіночої Ліги націй-2026 з волейболу, де команда дебютує в цьому турнірі.
Українки готуються до історичного виступу в найпрестижнішому комерційному турнірі серед національних збірних. Упродовж першого ігрового тижня збірна України проведе матчі проти США, Німеччини, Японії та Франції.
🇺🇦 Заявка збірної України на жіночу Лігу націй-2026
Пасуючі:
- Дарина Шаргородська (Жетису, Казахстан)
- Олена Напалкова (Вієсті, Фінляндія)
Діагональні:
- Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея)
- Анна Артишук (Пальмберг, Німеччина)
Догравальниці:
- Олександра Міленко (Динамо, Румунія)
- Юлія Димар (Берел, Казахстан)
- Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр)
- Марта Федик (Капошвар, Угорщина)
Блокуючі:
- Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща)
- Уляна Котар (Мюлуз, Франція)
- Діана Мелюшкіна (Бешикташ, Туреччина)
- Катерина Жилінська (Радомка, Польща)
Ліберо:
- Аріна Бойко (Буковинка)
- Аліка Луценко (Вроцлав, Польща)
Свій перший матч у жіночій Лізі націй Україна проведе у середу, 3 червня, проти збірної США. Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу перемогла Францію та посіла третє місце на товариському турнірі.
Поділитись