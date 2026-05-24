Жіноча збірна України з волейболу перемогла Францію та посіла третє місце на товариському турнірі
Синьо-жовті здобули єдину перемогу
близько 14 годин тому
Фото: Жіноча збірна України з волейболу / @strikwerda_fotografie
Жіноча збірна України з волейболу обіграла Францію у третьому турі товариського турніру — Кубок чотирьох націй.
Українки виграли перший сет, а в другому відіграли відставання у шість очок, перемігши з рахунком 26:24. Француженки взяли третю партію, але у четвертому сеті синьо-жовті завершили матч на свою користь.
Товариський матч
Україна – Франція – 3:1 (25:19, 26:24, 18:25, 25:21)
Команда Якуба Глушека посіла третє місце на турнірі, маючи в активі також поразки від Нідерландів (1:3) та Німеччини (0:3).
Змагання проходили в межах підготовки до Ліги націй-2026.