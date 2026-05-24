Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу обіграла Францію у третьому турі товариського турніру — Кубок чотирьох націй.

Українки виграли перший сет, а в другому відіграли відставання у шість очок, перемігши з рахунком 26:24. Француженки взяли третю партію, але у четвертому сеті синьо-жовті завершили матч на свою користь.

Товариський матч

Україна – Франція – 3:1 (25:19, 26:24, 18:25, 25:21)

Команда Якуба Глушека посіла третє місце на турнірі, маючи в активі також поразки від Нідерландів (1:3) та Німеччини (0:3).

Змагання проходили в межах підготовки до Ліги націй-2026.