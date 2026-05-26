Сергій Разумовський

Оголошено розширену заявку чоловічої збірної України з волейболу на Лігу націй-2026. Перелік гравців з’явився на офіційному сайті змагань. Для української команди це буде другий виступ у престижному щорічному турнірі, де змагаються провідні національні збірні світу. Разом із чемпіонатом Європи-2027 Ліга націй стане одним із головних викликів сезону для команди Рауля Лосано.

До попереднього списку потрапили 30 волейболістів, однак безпосередньо на матч тренерський штаб зможе заявити не більше 14 гравців. До складу повернулися ключові виконавці, які не брали участі в товариському турнірі в Польщі через завершення клубного сезону: Юрій Семенюк, Олег Плотницький і Василь Тупчій.

Розширена заявка збірної України на Лігу націй-2026

Зв’язуючі: Юрій Синиця (Хебей, Китай), Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Дмитро Долгополов (Нафтохімік, Болгарія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)

Діагональні: Дмитро Шаповал (Аркада, Румунія), Василь Тупчій (Барком-Кажани), Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни), Максим Тонконог (Фано, Італія), Євгеній Бойко (Решетилівка), Олександр Бойко (Тонно Калліпо, Італія)

Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Тимофій Полуян (Мілон, Греція), Олександр Наложний, Микита Лубан (обидва – Епіцентр-Подоляни), Євгеній Кісілюк (Рапід, Румунія), Едуард Штерик (Епіцентр-Подоляни)

Центральні блокуючі: Микола Куц, Владислав Щуров (Барком-Кажани), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Валерій Тодуа (Бенфіка, Португалія), Максим Дрозд, Олександр Коваль (обидва – Епіцентр-Подоляни), Руслан Черватюк, Денис Велецький, Андрій Челеняк (всі – Епіцентр-Подоляни)

Ліберо: Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни), Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Микола Джуль (Епіцентр-Подоляни / Україна U20)

Найбільше представництво має структура Епіцентра-Подолян: одразу 11 гравців із першої та другої команд, які цього сезону боролися між собою за титул у Суперлізі. Ще п’ятьох волейболістів делегує львівський Барком-Кажани, що виступає у польській Плюс-лізі.

Також до заявки повернувся Дмитро Янчук — найрезультативніший українець Ліги націй-2025. Торік він набрав 190 очок і став сьомим у загальному рейтингу бомбардирів.

Україна розпочне турнір 10 червня матчем проти Японії. У перший ігровий тиждень у Китаї команда також зустрінеться з господарями майданчика, Кубою та чинним чемпіоном Польщею. Для виходу в плейоф потрібно фінішувати в топ-8 основного раунду. Минулого сезону українці стали дев’ятими, зупинившись за крок від фінальної стадії.

Раніше Україна перемогла Сербію у заключному матчі товариського турніру.