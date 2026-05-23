Денис Сєдашов

Чоловіча національна збірна України з волейболу здобула перемогу у заключному поєдинку товариського турніру, що проходив у межах підготовки до Ліги націй. Підопічні Рауля Лосано завдали поразки національній команді Сербії.

Українці впевнено розпочали зустріч, вигравши перший сет, проте повністю провалили другу партію. Попри це, у наступних двох сетах синьо-жовті перехопили ініціативу та довели матч до перемоги.

Товариський турнір

Сербія – Україна — 1:3 (24:26, 25:12, 16:25, 19:25)

На турнірі в Катовиці синьо-жовті здобули одну перемогою, поступившись у попередніх поєдинках збірним Болгарії та Польщі з однаковим рахунком 1:3.

Вже 10 червня збірна України розпочне свій виступ у Лізі націй. У стартовому турі суперником наших волейболістів стане команда Японії.

