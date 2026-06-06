Сергій Разумовський

Збірна України зазнала другої поразки у дебютному розіграші жіночої Ліги націй-2026 з волейболу. У третьому матчі турніру команда поступилася Японії — 1:3.

Для українок це була друга зустріч із японською збірною за останній рік. Попередня відбулася на чемпіонаті світу-2025 і також завершилася перемогою Японії, хоча тоді Україна виграла два стартові сети, але не втримала перевагу після великої перерви.

Цього разу українська команда теж мала хороші відрізки гри. У першій партії підопічні збірної України тривалий час були попереду й мали перевагу у три очки. Однак після середини сету Японія вирівняла ситуацію, а за рахунку 18:18 зробила ключовий ривок із чотирьох брейкових очок. У підсумку японки забрали стартову партію — 25:20.

Найкращий сет Україна провела другим. Команда потужно розпочала партію з ривка 7:0, зокрема завдяки ефективній грі на блоці. Українки не лише втримали здобуту перевагу, а й довели її до дев’яти очок — 25:16.

Втім, розвинути успіх після виграного сету не вдалося. У третій партії Японія швидко повернула контроль над матчем і впевнено перемогла — 25:16. Четвертий сет також залишився за японською командою — 25:20, що й принесло їй перемогу в матчі.

Найрезультативнішою у складі України стала догравальниця Олександра Міленко, яка набрала 17 очок. Ще 13 очок додала центральна блокувальниця Діана Мелюшкіна.

Ліга націй-2026. Жінки

Україна – Японія 1:3 (20:25, 25:16, 16:25, 20:25)

Після трьох матчів у Лізі націй Україна має одну перемогу та дві поразки. На старті турніру команда поступилася США, після чого здобула історичну перемогу над Німеччиною у п’ятисетовому матчі.

Наразі українки посідають 14-те місце в турнірній таблиці. Наступний поєдинок збірна України проведе проти Франції у неділю, 7 червня, початок — о 18:00 за Києвом.