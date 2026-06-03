Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з волейболу програла національній команді США у своєму дебютному матчі в Ліги націй-2026.

Найрезультативнішою у складі синьо-жовтих стала догравальниця Олександра Міленко, яка набрала 11 очок.

Для команди під керівництвом Якуба Глушака це був перший офіційний матч після зборів у Румунії та виступу на Кубку чотирьох націй, де українки посіли третє місце.

Волейбол. Жінки. Ліга націй-2026. 1-й тур

Україна – США – 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)

Наступний поєдинок збірна України проведе в четвер, 4 червня, проти команди Німеччини. Початок зустрічі — о 23:30 за київським часом.

Хто зіграє в Лізі націй? Оголошено склад збірної України.