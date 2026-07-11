Сергій Разумовський

Жіноча збірна України завершила третій ігровий день третього тижня Ліги націй на 16-му місці в турнірній таблиці.

Після поразки від Домініканської Республіки на тайбрейку українки пропустили суперниць уперед. Домініканська команда піднялася на 15-ту позицію, маючи дві перемоги та 8 очок після 10 матчів. Україна наразі має також дві перемоги, але 7 очок після 11 зіграних поєдинків.

Попри втрату позиції, українська збірна все ще залишається вище за Францію та Болгарію. Француженки мають 2 перемоги і 6 очок після 10 матчів, а болгарки — 2 перемоги та 5 очок також після 10 ігор.

Ситуація в нижній частині таблиці після третього ігрового дня

14. Таїланд — 2 перемоги, 9 очок, 10 матчів

15. Домініканська Республіка — 2 перемоги, 8 очок, 10 матчів

16. Україна — 2 перемоги, 7 очок, 11 матчів

17. Франція — 2 перемоги, 6 очок, 10 матчів

18. Болгарія — 2 перемоги, 5 очок, 10 матчів

У суботу збірна України свій матч не проводитиме. Натомість між собою зіграють Франція та Болгарія, і результат цієї зустрічі безпосередньо вплине на становище українок у таблиці.

Через це до заключного ігрового дня Україна підходитиме вже на передостанній позиції. Франція або Болгарія після очного матчу зможе обійти українську команду, тож фінальний день стане для збірної особливо важливим у боротьбі за кращу позицію в турнірній таблиці Ліги націй.