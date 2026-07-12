Сергій Разумовський

Жіноча збірна України з волейболу зберегла місце у Лізі націй на наступний сезон. Команда закрила свій дебютний розіграш турніру перемогою над Бельгією, яка дозволила не залежати від результатів конкуренток.

Перед заключним матчем становище українок залишалося напруженим. Вони мали лише дві перемоги та перебували на передостанній сходинці, ведучи боротьбу за виживання з Болгарією. Перевага України полягала в більшій кількості очок за однакової кількості виграних матчів, але для повної гарантії потрібно було або обіграти Бельгію, або чекати невдачі болгарок у зустрічі з Німеччиною.

Українська команда обрала найнадійніший варіант і вирішила все власними силами. Поєдинок проти Бельгії завершився переконливою перемогою у трьох партіях – 25:23, 25:20, 25:13. Для збірної це був перший сухий успіх у нинішній Лізі націй і перша перемога 3:0 з серпня 2025 року, коли українки обіграли Камерун на чемпіонаті світу.

Після цього результату Україна піднялася на 16-те місце з трьома перемогами та десятьма очками. Навіть якщо за підсумками ігрового дня команда опуститься нижче, виліт їй уже не загрожує. Болгарія, яка має дві перемоги та п’ять очок, не зможе випередити українок.

Матч із Бельгією став для України останнім у поточній Лізі націй. Наступний офіційний старт команди – чемпіонат Європи, де 21 серпня вона знову зустрінеться з Болгарією.

Раніше україна на тайбрейку програла Домініканській Республіці у жіночій Лізі націй.