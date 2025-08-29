Олег Шумейко

На чемпіонаті світу-2025 з волейболу у Таїланді завершився перший матч плей-оф.

У 1/8 фіналу жіноча команда Сербії поступилася Нідерландам на тай-брейку. Відзначимо, що через пошкодження у другому матчі квартету H сербкам не зуміла допомогти головна зірка команди Тіяна Бошковіч.

Чемпіонат світу-2025. 1/8 фіналу

Нідерланди – Сербія 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)

До речі, ЧС-2025 подарує нам нового тріумфатора планетарних першостей – у 2018 та 2022 роках чемпіонками світу ставали саме сербки.

Підсумок виступи збірної України на ЧС-2025.