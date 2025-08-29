Олег Шумейко

У Таїланді завершився розіграш групового етапу чемпіонату світу-2025.

За результатами виступів у квартетах найкращою блокуючою стала Діана Мелюшкіна. Українка за 3 матчі (з Сербією, Японією та Камеруном) поставила 15 блоків. Також Мелюшкіна є єдиною гравчинею змагань з 5 блоками у середньому за зустріч.

#Thailand2025: Diana Meliushkyna 🇺🇦 – TOP BLOCKER! 🙌🏻🧱



Ukraine’s 🇺🇦 middle blocker led the #WWCH preliminary phase at the net, finishing with 15 blocks in total 🤯. Her standout match came against Japan 🇯🇵, where she delivered a massive 11-block performance 💪🏼!



🗒️ Check the… pic.twitter.com/1JZWyIeq5K — Volleyball World (@volleyballworld) August 28, 2025

Відзначимо, що збірна України не зуміла пробитися до плей-оф – з квартету H далі йдуть Японія та Сербія.

Підсумок виступи збірної України на ЧС-2025.