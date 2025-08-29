Українка стала найкращою блокуючою групового етапу чемпіонату світу
Мелюшкіна за 3 матчі наставила 15 «чохлів»
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
У Таїланді завершився розіграш групового етапу чемпіонату світу-2025.
За результатами виступів у квартетах найкращою блокуючою стала Діана Мелюшкіна. Українка за 3 матчі (з Сербією, Японією та Камеруном) поставила 15 блоків. Також Мелюшкіна є єдиною гравчинею змагань з 5 блоками у середньому за зустріч.
Відзначимо, що збірна України не зуміла пробитися до плей-оф – з квартету H далі йдуть Японія та Сербія.