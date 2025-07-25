Догравальник збірної України Дмитро Янчук в інтерв’ю sport.ua поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2025:

Звичайно, розраховую на перемогу (посміхається). Насправді, для початку треба гарно підготуватися, щоб нікого нічого не турбувало і не боліло. А там вже буде видно. Звичайно, тепер до нас ставитимуться по-іншому. Але ми звикли грати з максимальним навантаженням. Треба виходити з групи, а далі побачимо. Товариським матчем проти поляків, у якому ми перемогли, матчами проти бразильців та італійців у Лізі націй, які ми програли на тай-брейках, збірна України змусила себе поважати і показала, що здатна грати з такими командами на рівних. Сподіваюся, на чемпіонаті світу ми це теж доведемо.

Можу сказати, що мені зараз дуже імпонує той волейбол, який демонструє збірна Бразилії. Французи показують висококласну гру вже тривалий час, вони виграли дві останніх Олімпіади. Вельми імпонує й гра японців. Взагалі, кожна з команд з топ-8 цьогорічної Ліги націй має свої чесноти і здатна вигравати головні турніри. Скажімо, погана гра в домашніх матчах поляків не означає, що ця команда не здатна зібратися і в плей-оф показати чемпіонський волейбол. Ми тягнемося до цього рівня, постійно вдосконалюємося і, сподіваємося, зможемо конкурувати з топ-командами не лише в окремо взятих матчах.