Олег Шумейко

Діагональний збірної України Василь Тупчій оцінив в інтерв’ю Суспільне Спорт виступ команди у Лізі націй.

Про перебіг гри проти Канади

Перший сет видався взагалі якийсь нервовий: дитячі помилки, м'ячі падали, на скидках взагалі нічого не підняли. В другому сеті також зрівняли рахунок, у боротьбі ледве-ледве виграли. Третій – вели, здавалося, все добре, допоки не впав м'яч один – і все. Потім ми розклеїлися, посипалася гра. Декілька не зняли, подачі не пішли – і все, програний матч.

(У четвертому сеті) йшли з двома очками різниці, наздоганяли постійно. Але наприкінці партії знову не було подачі, два ейси «зловили», тому так. Я помітив, що у команд Ліги націй дуже класна гра в захисті, організований блок. Цього нам не вистачало проти Канади – ми майже нічого не підняли. Все, що могло впасти, просто впало.

Про фініш поза прохідною зоною у Фінал восьми Ліги націй

Так, це не таке завершення, якого ми хотіли. Але, якщо поглянути з іншого боку, ми в топ-10. Враховуючи, які величезні кошти збірні (Ліги націй) вкладають у волейбол, то я вважаю це суперрезультатом. Ніхто і подумати не міг на початку турніру, що (будемо в топ-10).

Чесно сказати, я і сам на це не розраховував, бо думав, що головне для нас – зберегти місце в Лізі у перший рік і далі вже пробувати підтягувати молодших гравців. Із завданням ми впоралися. Звісно, ми хотіли не такого кінця, як поразки сербам і канадцям. Але що є, те й маємо.

Про оцінку суперників та «недоналаштованість» на матчі

Я взагалі не розумію тих людей, які кажуть про якусь недоналаштованість. Не розумію, як на такому рівні та проти таких команд можна недоналаштуватися. Мені здається, це неможливо просто. Ми розуміємо, з якими командами виходимо грати – тут слабких немає, чи другий склад (грає), чи третій. Про недоналаштованість і мови не може бути.

Нагадаємо, що жіноча команда України виступить у Лізі націй-2026.