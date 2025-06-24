Олег Шумейко

Догравальниця збірної України з волейболу Олександра Міленко в інтерв'ю Суспільне Спорт підбила підсумку виступу команди на груповому етапі Золотої Євроліги.

Про підсумок групового етапу Золотої Євроліги-2025

Ми показали свою гру, показали результат. Побачили, над чим нам потрібно ще працювати, і в нас ще є час для того, щоб підготуватися і виправити всі свої помилки. Звісно, ми дуже раді, що пройшли у фінальну четвірку.

Про підтримку вболівальників на матчах Золотої Євроліги

Я люблю емоції на майданчику, заповнені трибуни, цей шум. Тому найбільше запам'яталась Португалія: коли ми там грали, я відчувала дуже велику насолоду. Цей гамір вболівальників, він додає якоїсь енергії, сили. Бо за порожніх трибун не так цікаво і не так емоційно гра проходить. Вболівальники і ці заповнені трибуни – для мене взагалі вау, класні емоції завжди. В Радомі було глядачів не багато. І серед них були українці.

Взагалі, дуже б хотілось грати в Україні. Мені здається, для кожного спортсмена важливо виступати на своїй арені, для своїх глядачів, наживо, це все бачити.

Про єдину поразку в групі від Швеції

Думаю, ми можливо, тактично програли (Швеції) і психологічно, звісно. Вести партію 24:21 і потім її програти... Тобто це вже більш, мені здається, у психології проблема, аніж у тактичному підході до гри. Обговорили цю гру після завершення, але вже через день був матч зі Словаччиною. Не могли думати про минуле, мали думати про те, як нам закріпитися у фінальній четвірці, тому тоді перегорнули цю сторінку, але ще повернемося до Швеції, тому що вона наш суперник у півфіналі. Сподіваюсь, ми зможемо дати гарний бій, взяти реванш, бо тоді це була не наша гра, ми можемо краще.

Про іншу півфінальну пару у Золотій Євролізі

Звісно, ми зустрічалися і не раз з цими збірними. Я не дуже впевнена, що Угорщина виграє у Румунії. Для мене фаворит у цій парі – це Румунія, думаю, вона пройде у фінал. Достатньо непогані команди, з ними можна битися. Немає нічого такого, що було б нам не під силу. Головне – це правильний підхід, налаштованість на гру та її якість.

Нагадаємо, що півфінал ЗЄ-2025 Україна – Швеція відбудеться 28 червня.