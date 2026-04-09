Матч Епіцентр-Подоляни проти Збірної України U20 перенесено через відсутність світла
Гра відбудеться 11 квітня
близько 2 годин тому
Третій поєдинок фінальної серії чемпіонату України з волейболу між командами Епіцентр-Подоляни та Епіцентр Подоляни – Збірна України U20 не відбувся у запланований час.
Причиною скасування гри стали технічні проблеми з електроенергією на спортивній арені. Повідомляє Суспільне Спорт.
Організатори прийняли рішення перенести вирішальну зустріч на суботу 11 квітня. Початок матчу заплановано на 18:00.
