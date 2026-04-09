Керівництво Шахтаря відвідало церемонію прощання з Мірчею Луческу у Бухаресті
У Бухаресті відбулося прощання з Містером
25 хвилин тому
Президент Шахтаря Рінат Ахметов, генеральний директор Сергій Палкін, спортивний директор Даріо Срна та Карло Ніколіні відвідали Бухарест, щоб попрощатися з колишнім головним тренером команди Мірчею Луческу.
Рінат Ахметов висловив глибокі співчуття родині легендарного тренера, відзначивши його неоціненний внесок у розвиток українського футболу та багаторічну дружбу.
Я прийшов попрощатися зі своїм другом. Це величезна трагедія для всіх. Разом ми виграли Кубок УЄФА, 6 Кубків України та 7 Суперкубків країни. Він був моїм другом, і я пишаюся нашою дружбою. Я бажаю і сподіваюся, що ви теж будете пишатися такою людиною.
Він був великим тренером і великою людиною, яка прожила щасливе життя. Він не міг сидіти без діла, він завжди боровся. Я прийшов сюди, щоб попрощатися з ним і висловити йому свою вдячність як великому тренерові й великій людині.
Висловлюю свої співчуття його дружині Неллі та синові Развану. Це прекрасна, добра родина.
Під керівництвом румунського фахівця донецький клуб досяг найбільших успіхів у своїй історії, зокрема виграв Кубок УЄФА, а також здобув 22 трофеї на внутрішній арені.
В УЄФА оголосили хвилину мовчання на матчах єврокубків у пам'ять про Мірчу Луческу.
