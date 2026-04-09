Трансляція матчу Шахтар — АЗ Алкмар: де дивитися перший чвертьфінал матч
Гра відбудеться 9 квітня
близько 2 годин тому
У четвер 9 квітня донецький Шахтар проведе перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону 2025/26. Суперником українського клубу став нідерландський АЗ Алкмар. Номінально домашня гра гірників відбудеться у польському Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ШАХТАР — АЗ АЛКМАР
В Україні пряма трансляція матчу буде доступна виключно на медіасервісі MEGOGO.
Зустріч розпочнеться о 22.00 за київським часом.
В 1/8 фіналу підопічні Арди Турана пройшли польський Лех за сумою двох матчів (3:1, 1:2). АЗ Алкмар у свою чергу впевнено здолав чеську Спарту (2:1, 4:0).
Туран: «АЗ Алкмар – це чудова команда, яка красиво грає».
