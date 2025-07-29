Олег Шумейко

Жіноча збірна України отримала офіційне запрошення до участі у Лізі націй з волейболу у 2026 році, повідомляє Федерація волейболу України у соцмережах.

Це стало можливим завдяки високому рейтингу «синьо-жовтих» у світовій класифікації. Станом на 29 липня українки посідають 15 позицію та є командою з найвищим рейтингом серед тих, які не брали участь у цьогорічному розіграші ЛН.

Нагадаємо, що збірна України напередодні виграла Золоту Євролігу.