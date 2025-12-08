МХП-Ладижин здобув дві перемоги та завершив перше коло чемпіонату України на другій позиції
Збірна України U20 після семи матчів йде третьою
близько 1 години тому
Фото: МХП-Ладижин
У Городку на Хмельниччині завершилися матчі третього туру чемпіонату України з волейболу.
МХП-Ладижин виграв обидві матчі та вийшов на друге місце Суперліги, тоді як збірна України U20 опустилася на третю позиції за результатами ігор першого кола.
Суперліга. 3-й тур
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Поліція охорони 3:0 (25:19, 25:14, 25:18)
Житичі-Полісся – МХП-Ладижин 1:3 (25:22, 22:25, 20:25, 24:26)
Поліція охорони – Житичі-Полісся 3:1 (20:25, 25:16, 25:19, 25:21)
МХП-Лажинин – Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни 3:0 (25:20, 25:16, 25:18)
Нагадаємо, що Барком-Кажани програли Скрі у чемпіонаті Польщі.