Українські дуети здобули перемоги на старті чемпіонату світу-2025
Лазаренко з Романюк, а також Давідова з Хміль вдало стартували на турнірі в Аделаїді
близько 2 годин тому
Лазаренко та Романюк / Фото: cev.eu
В австралійській Аделаїді розпочався чемпіонат світу-2025 з пляжного волейболу.
Вперше в історії Україну представлять дві пари одночасно. Обом українським тандемам вдалося завоювати перемогу у першому турі групового етапу – Тетяна Лазаренко та Дар’я Романюк обіграли у двох партіях парагвайок Амаріллу Мішелль та Джуліану Корралес у квартеті A 21:17, 21:15, а Валентина Давідова та Ангеліна Хміль у групі B у першій зустрічі дотисли нідерландок Мілу Конінк та Дейсі Пойс 18:25, 21:14, 15:8.
Наступний матч обидва українських дуети проведуть у ніч з 14 на 15 листопада за київським часом.
