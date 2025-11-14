Олег Шумейко

В австралійській Аделаїді розпочався чемпіонат світу-2025 з пляжного волейболу.

Вперше в історії Україну представлять дві пари одночасно. Обом українським тандемам вдалося завоювати перемогу у першому турі групового етапу – Тетяна Лазаренко та Дар’я Романюк обіграли у двох партіях парагвайок Амаріллу Мішелль та Джуліану Корралес у квартеті A 21:17, 21:15, а Валентина Давідова та Ангеліна Хміль у групі B у першій зустрічі дотисли нідерландок Мілу Конінк та Дейсі Пойс 18:25, 21:14, 15:8.

Наступний матч обидва українських дуети проведуть у ніч з 14 на 15 листопада за київським часом.