Оприлюднено календар та суперників збірних України у волейбольній Лізі націй-2027
Змагання стартують у червні
Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу дізналися розклад поєдинків та імена суперників у розіграші Ліги націй 2027 року.
Жіночі змагання стартують 2 червня, а чоловічий турнір розпочнеться 9 червня.
Календар чоловічої збірної України:
1-й ігровий тиждень (9–13 червня, Словенія): Фінляндія, Словенія, Польща, Туреччина.
2-й ігровий тиждень (23–27 червня, Франція): Бразилія, Куба, Аргентина, Франція.
3-й ігровий тиждень (14–18 липня, США): США, Китай, Німеччина, Болгарія.
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Календар жіночої збірної України:
1-й ігровий тиждень (2–6 червня, Канада): Франція, Канада, Домініканська Республіка, Бельгія.
2-й ігровий тиждень (16–20 червня, Нідерланди): Туреччина, Словенія, Нідерланди, Італія.
3-й ігровий тиждень (7–11 липня, Бразилія): Сербія, Китай, Бразилія, Таїланд.
У Лізі націй-2027 виступлять по 19 національних команд у кожній сітці. За підсумками групового етапу вісім найкращих збірних вийдуть до стадії плей-оф, тоді як по дві найгірші команди втратять прописку в елітному дивізіоні.
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